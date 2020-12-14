روسيا تدين محاولات اتهامها من وسائل إعلام أمريكية بشن هجمات إلكترونية

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنَّ محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على هيئات حكومية أمريكية، بأنها لا أساس لها، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت سفارة روسيا بأمريكا، في بيان نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد لفتنا الانتباه إلى المحاولات الأخيرة، التي لا أساس لها من قبل وسائل الإعلام الأمريكية لاتهام روسيا بشن هجمات قرصنة إلكترونية على أجهزة الحكومة الأمريكية".

وأضافت السفارة الروسية: "نعلن أن الهجمات في الفضاء المعلوماتي تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لبلدنا ومصالحها الوطنية ولمفهوم بناء العلاقات بين الدول".

وألقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، باللوم على روسيا بعد أن أكّدت وسائل إعلام إمريكية تعرض مؤسسات حكومية أمريكية، منها وزارة الخزانة لهجوم سيبراني ناجح.

وذكرت "روسيا اليوم"، أنَّ صحيفة "واشنطن بوست"، قالت أمس الأحد، دون تقديم أي أدلة على صحة هذه المزاعم، أن "جواسيس للحكومة الروسية" يقفون وراء الهجوم الذي استهدف الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة، وهي الهيئة المعنية بتحديد سياسات الحكومة في مجال الإنترنت والاتصالات.

وأوضحت الصحيفة الامريكية، أن الحديث يدور عن مجموعة الهاكرز المعروفة بـ"APT29" أو "Cozy Bear"، وزعمت أن هؤلاء القراصنة شنوا قبل أشهر حملة واسعة النطاق ضد أهداف متعددة في الولايات المتحدة.

ورجحت الصحيفة الامريكية، أنَّ المجموعة نفسها استهدفت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الشبكات الإلكترونية للبيت الأبيض ووزارة الخارجية، إضافة إلى هجوم على شركة "FireEye" المختصة بالأمن السيبراني الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إلى ترجيحات مفادها أنَّ روسيا تقف وراء الهجوم على "FireEye"، مقرة في الوقت نفسه بغياب أي أدلة تربط موسكو بهذا الهجوم وذلك الذي استهدف الخزانة.