وزير فرنسي: لبنان هو تيتانيك دون أوركسترا

عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأحد، عن تشاؤمه حيال الوضع في لبنان، مشبهًا إياه بسفينة تيتانيك لكن من دون الأوركسترا، وفقًا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الفرنسية.

وقال لودريان في مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أمس الأحد "اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".

وأشار لودريان، إلى أن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تيتانيك لكن من دون موسيقى.

وتابع لودريان قائلا: "لبنان هو تيتانيك بدون الأوركسترا اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".

وأثارت تصريحات لودريان نبرة تشاؤمية قبل زيارة مقررة خلال ما يزيد قليلًا على أسبوع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت.

وستكون تلك هي زيارة ماكرون الثالثة منذ وقوع انفجار هائل في مرفأ بيروت دمر مساحات شاسعة من المدينة وأودى بحياة 200 شخص في أغسطس الماضي.

وبدأ صبر ماكرون ينفد مع الساسة اللبنانيين المتناحرين، إذ لا تزال مشاحناتهم على النفوذ عائقا في طريق إصلاحات شاملة، قال المانحون إنها لازمة قبل إرسال مساعدات مالية مقررة تشتد حاجة البلاد إليها.

ويعتقد أن أوركسترا تيتانيك استمرت في العزف، لأطول فترة ممكنة حتى غرقت السفينة في المحيط الأطلسي في عام 1912، في محاولة لمساعدة الركاب على الهدوء وسط الهلاك الوشيك الذي أودى بحياة كل الموسيقيين في نهاية الأمر.