رشا مجدي تحيي ذكرى وفاة أحمد راتب: صاحب بصمة حقيقية في الدراما

قالت الإعلامية رشا مجدي، إنّ القوة الناعمة قادرة على التوغل داخل الإنسان وإيصال الرسالة بهدوء وسلاسة، وتجسيد الواقع والتعبير عن المشكلات المجتمعية التي يواجهها أي بلد، متابعة: "لدينا ممثلين وفنانين أبدعوا في أدوار استطاعت تغيير الواقع وتسليط الضوء على نماذج موجودة في المجتمع".

وأضافت مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّ اليوم تحل ذكرى وفاة أحد الفنانين الكبار الذين تركوا بصمة حقيقية في صناعة الدراما المصرية، سواء التليفزيون، السينما، والإذاعة، إذ قدم كل الأدوار وكل ألوان الدراما، وكان له بصمة حقيقية، وهو الفنان الكبير أحمد راتب.

وتابعت أنّ "الفنان أحمد راتب كان شاطر في كل الأدوار، واستطاع التعامل مع كل الأدوار المختلفة وترك بصمته، فهو فنان شاطر للغاية".

واستطردت: "يوم 14 ديسمبر تمر علينا ذكرى وفاته، ونرصد فيها أهم الشخصيات والأدوار التي قدمها وترك فيها بصمات جميلة عند الجمهور، منها دوره المميز في مسلسل (المال والبنون)، بتجسيده شخصية (السحت)، الذي عشنا معه منذ أن كان يعيش تحت السلم حتي وصل إلى الغنى والترف".

وأشارت إلى أنّ الفنان أحمد راتب حصل في حياته على جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون، عن دوره في مسلسل "أم كلثوم"، إذ جسّد شخصية الملحن الكبير القصبجي، وبرع في أداء الشخصية شكلا ومضمونا، وهو واحد من أهم أدواره في الدراما التليفزيونية.

وزادت: "وفي السينما قدم أدوار كثيرة وكان لها تأثير كبير، حتى ولو كان الدور مساحته صغيرة في العمل السينمائي، ما يوضح عبقريته في أداء الأدوار، ومنها شخصيتة الكوميدية التي رسمها لنفسه في فيلم (واحدة بواحدة) مع الفنان عادل إمام وميرفت أمين".