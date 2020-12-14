أعلن خفر السواحل في ترينيداد وتوباجو، العثور على 11 جثة قبالة الساحل الشرقي لفنزويلا، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال خفر السواحل في ترينيداد، في بيان نقلا عن معلومات قدمتها فنزويلا، إنّ "11 شخصا يعتقد أنّهم سافروا من فنزويلا إلى ترينيداد وتوباجو عثر عليهم ميتين في المياه قرب فنزويلا الشرقي".

وأضاف خفر السواحل، أنّه جرى العثور على الجثث يوم السبت بالقرب من بلدة جويريا الساحلية الفنزويلية.

وأوضح خفر السواحل، أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ 11 جثة قد تكون مرتبطة بقارب غادر بلدة جويريا، شمال شرق ولاية سوكري الفنزويلية، في 6 ديسمبر وعلى متنه أكثر من 20 شخصا، لم يتم رؤيتهم أو سماع شيء عنهم منذ ذلك الحين".

وأشار خفر السواحل إلى أنّه في الأسبوع الماضي لم يعترض أي سفن تغادر من جويريا، وأنّ السلطات في ترينداد وتوباجو تعمل مع فنزويلا في جهد بحث مشترك.