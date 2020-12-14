الآثار تكشف مراحل ترميم كوبري قناطر محمد علي

كشف حسين حسني، وكيل وزارة الآثار بالقليوبية، عن ترميم جسم كوبري "محمد علي" الأثري بالقناطر الخيرية، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد الإستشارات الهندسية ومدرج ضمن خطة الترميم لإعادته لأصله واشار إلى أن الانهيار الموجود في أحد اجزاء الكوبري ناتج عن حادث إرهابي عام 2015.

وكشف حسني، في تصريح صحفي، اليوم، أن المرحلة الأولى للمشروع تعتمد علي درء الخطورة ويجري تنفيذ أعمال الترميم بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بوزارة الآثار بإشراف منطقة آثار القناطربتكلفة مليون و600 ألف جنيه للمرحلة الأولى.

وأضاف أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على بناء جميع الأجزاء المنهارة في الكوبري التي تضررت من الحادث الإرهابي وهي في الجزء الذي يقع بدائرة المناشي ثم إستكمال جميع أجزاء البلاط المفقود بفرعي المناشي والقناطر وأخيرا دهان شامل لجميع القطع الحديدية موضحا تشكيل لجنة ثلاثية للإشراف علي المشروع من قبل الري والآثار ومجلس المدينة.

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي على فيس بوك، ورواد منظومة الشكاوى الخاصة بواتساب المحافظة، تداولوا صورا لكوبري محمد علي الذي يربط القناطر الخيرية بالمناشى بعد تعرضه لإنهيار جزئي في أحد البلكونات الأثرية حيث ردت المحافظة في بيان لها أن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإنهيار بجسم الكوبري ناتج عن حادث ارهابي آثم في عام 2015 وان وزارة الاثار أعدت خطة لترميم الكوبري

يذكر أن مدينة القناطر الخيرية هي إحدي المدن السياحية والتاريخية الهامة بمحافظة القليوبية وعانت وتعاني علي مدار سنوات من الإهمال وتعطل كافة مشروعات التطوير التي وعد بها عددا من المحافظين الذين تعاقبوا علي المحافظة ورؤساء الحكومة قبل وبعد الثورة وخلال الفترة الماضية