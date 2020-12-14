غدا.. مجلس النواب يختتم أعماله بمناقشة وإقرار اتفاقيات دولية

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسته البرلمانية، غدا الثلاثاء، والمرجح أن تكون الأخيرة في الفصل التشريعي الأول.

وأدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة البرلمانية، غدا، عدد من الاتفاقيات لتحديد طريقة إقرارها وإحالتها إلى اللجان المختصة، بحسب ما تم إرساله إلى النواب من تقارير اللجنة التشريعية.

ويناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.

ومن المقرر أن يختتم البرلمان أعمال الفصل التشريعي الأول يوم 9 يناير 2021.