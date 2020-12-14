عاجل.. مدبولي يتابع مؤشرات التنمية المستدامة في مصر

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة في مصر.

رؤية "مصر 2030"

يذكر أنّ الحكومة المصرية أطلقت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أجندة التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، والتي تهدف الدولة المصرية من خلالها لتحقيق 8 أهداف أساسية.

وتضم قائمة أهداف الحكومة من "أجندة التنمية المستدامة لمصر"، تحقيق "جودة الحياة، والاقتصاد القوي، والعدالة والاندماج، والمعرفة والابتكار، والاستدامة البيئية، والحوكمة، والسلام والأمن، والمكانة الريادية للبلاد".

تقدم مصر

وحسب الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء؛ فإنّ "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، تمثل "محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية. كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة".