بدء اجتماع خطة النواب لمناقشة اتفاقية التعاون الجمركي العربي

بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى؛ لمناقشة عددا من الاتفاقيات المقرر عرضها على الجلسة العامة غدا.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة، بتاريخ 3/9 /2015.

ووقعت مصر التفاقية في 5/7/2020، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية، من أجل تبادل المعلومات والتحريات؛ لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بالاتفاقية؛ بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.

كما تناقش اللجنة في الاجتماع الثاني قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع في أبي ظبي بتاريخ 14 /11/2020.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التي يشملها بغرض تشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادى بين الدولتين.

ويطبق الاتفاق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التي تُفرضه بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية، بغض النظر عن طريقة فرضها.

ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريرا حول الاتفاقيات بعد مناقستها، والموافقة عليها؛ إذ تمثل الاتفاقيات اهمية كبرى للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول العربية.

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية التعاون الاقتصادي العربي، وتفعيل الاتفاقيات البينية.