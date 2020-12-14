5 إرشادات من التعليم لاجتياز الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها مستعدة للامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر أن تعقد إلكترونيا، موضحة أنّ الامتحانات تبدأ صباح غدا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الحالي، في مادتي اللغة العربية والأحياء.

وتستعرض "الوطن" إرشادات الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، الواجب اتباعها، وفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي:

إرشادات الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي

ـ التأكد من تحديث جهاز التابلت.

ـ التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج، على الرقم 16580، ثم اختيار رقم 9 حال وجود أي مشكلات تتعلق بجهاز التابلت فقط "دليل الصيانة".

ـ التأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت، باستخدام "الواي فاي" أو الشريحة، من خلال الدخول على موقع https://ekb.eg-study/.

ـ الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، من خلال الإيميل المدرسي الخاص بـ office 365، أو عن طريق الموقع الإلكتروني https://moe-register.emis.gov.eg/.

ـ التأكد من الوصول لمنصة الامتحان التجريبية قبل بدء الامتحان، https://assessment.ekb.eg/.

وأعلنت الوزارة أنّ امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا سيتم عقدها يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، والخميس 17 ديسمبر مادتي الرياضيات واللغة الأجنية الثانية، أما يوم السبت الموافق 19 ديسمبر فالطلاب سيمتحنون مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، على أن تنتهي الامتحانات يوم الأحد 20 من الشهر الحالي بمادتي التاريخ والكيمياء.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ الامتحان التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات، مؤكدا أنّ الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تأتي من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أي عمل جماعي.