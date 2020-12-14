مدير متحف آثار مطروح: نستقبل زيارات على مدار العام

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريرا تليفزيونيا عن "متحف الآثار بمحافظة مرسى مطروح".

وأجرى مراسل البرنامج، محمود جميل، جولة تفقدية داخل متحف آثار مطروح، مؤكداً أن المتحف الأثري بمحافظة مطروح، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، في 1 مارس عام 2018 عبر الفيديو كونفرانس، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة مرسى مطروح وأهمها مدينة العلمين الجديدة، وأيضاً المتحف الذي يقام على مساحة 750 متراً مربعاً، به عدد من القطع الأثرية تبلغ نحو 1062 قطعة أثرية والشاهدة على العصور القديمة والمختلفة منذ العصر الحجري، وحتى عصر محمد علي ويشتمل أيضا على العصور الرومانية، القبطية، الفرعونية، اليونانية، والإسلامية.

بدوره، قال سعد هريدى، مدير متحف آثار مطروح، إن المتحف جاء نتيجة التعاون المُثمر بين محافظة مطروح ووزارة السياحة والآثار بإنشاء المتحف الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2017، وافتتحه الرئيس في عام 2018 لزيارة الجمهور، سواء للزيارات الخارجية من السياح أو الداخلية.

وأضاف أن المتحف على مساحة 750 متراً مربعاً ومكون من طابقين وبه 1062 قطعة أثرية تغطي جميع الحقب التاريخية التي مرت على مصر، مشيراً إلى أن الطابق الأرضي به عرض مفتوح يشمل موضوعات كثيرة لقطع أثرية متعدّدة، والطابق الثاني مكون من 7 قاعات تتحدث عن 7 موضوعات منفصلة تماماً تؤرخ عن شيء معين أو نشاط معين يمتهنه أهل مرسى مطروح.

وأكد أن المتحف يستقبل زيارات على مدار السنة، والمتحف يتكلم عن فكرة رئيسية، وهي إسهامات ملوك مصر العظام في المحافظة على حدود مصر الغربية.