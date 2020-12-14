سفير الفاتيكان يزور مطرانية الأقباط الكاثوليك في أسيوط

زار المطران "نيقولاوس هنري تيفينان" سفير الفاتيكان بالقاهرة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط، اليوم، واستقبله المحافظ اللواء عصام سعد، في حضور الأنبا كيرلس وليم، مطران الاقباط الكاثوليك، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد علاء قدري وكيل فرع جهاز الأمن الوطني وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية الإسلامية والمسيحية.

بدأ بدأ حفل الاستقبال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة الفاتيكان، ثم رحب الأنبا كيرلس وليم، بسفير الفاتيكان وجميع القيادات لمشاركتهم حفل الأخوة والوحدة، مشيداً بدور محافظ أسيوط والقيادات الأمنية في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة وتقوية روح المحبة والتعاون بين أبناء المحافظة وهي الصورة الحية التي سيحملها السفير البابوي بدوره إلى قداسة البابا فرنسيس لتكون معبرة عن واقع الحياة المصرية.

من جانبه أكد المحافظ أن أبناء أسيوط أسرة واحدة وكل المواطنين سواسية تربطهم المحبة والود والصداقة، لافتاً إلى أن ما تشهده مصر من طفرات اقتصادية كبيرة بفضل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن روح الإخاء والمحبة أكدت عليها الشرائع السماوية لأنها مفاتيح التقدم والرقى والتنمية التى نعمل من أجل تحقيقها لأن الدين لله والوطن للجميع وتحيا مصر.

وعبر سفير الفاتيكان بمصر عن سعادته البالغة بزيارة محافظة أسيوط، مشيدا بروح التعاون بين المصريين بما يعكس الرغبة المشتركة في العمل لخدمة الإنسان في هذا المجتمع مشيرا إلى أن كل شخص يقوم بدوره فى المكان الذى اختاره له الله وبما أن السلطة هى من عند الله فلا يكون هناك حسد حيث سيشكر كل إنسان الله على ما أعطاه لافتاً إلى أنه سينقل ذلك إلى قداسة البابا فرنسيس وسيطلب منه أن يصلى من أجل مصر.

وتضمن الحفل كلمات للدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعها للأقباط الأرثوذوكس والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي للترحيب بالسفير والتأكيد على روح المحبة والتسامح بين أبناء المحافظة وما تقدمه تلك المؤسسات من خدمات للمواطنين كافة.