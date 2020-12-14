الإعدام للمتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها في مقابر الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية، اليوم، بإعدام المتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها في مقابر الإسماعيلية، والحكم 10 سنوات لكل من المتهمين الثلاثة.

صدَر القرار برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محيي الدين إسماعيل، ومحمد الصواف، ومحمود مجدي، بحضور محمود نصر محمود، وكريم همام، وكلاء النائب العام بالإسماعيلية، وأمانة سر محمد عبدالستار.

ووقف الزوج داخل ساحة محكمة جنايات الإسماعيلية، أمام منصة القاضي، يحكي تفاصيل الجريمة اليوم، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاغتصاب والسرقة والاحتجاز والتهديد بالقتل: "أنا قولت لهم أقتلوني وبلاش مراتي، خلوها تمشي بس للأسف قالوا ليا لو مشيت هتبلغ الشرطة، احنا هنعاشرها قدامك عشان تبقى عينك مكسورة".

وأضاف الزوج: "كنت عايز الأرض تنشق تبلعني، مراتي كانت بتصرخ وقطعوا هدومها وضربوها بإيد المطواة بس متعورتش، وبعد كدة بدأ المتهم الرئيسي عبدالكريم في الاعتداء عليها، وكان واقف جنبه واحد ماسك سيف".

وأكد الزوج أنَّه كان مقيدا من يديه وقدميه بحبل مصنوع من البلاستك، ويقف بجانبه أحد المتهمين وفي يديه سنجة.

وأيد حديث الزوجة روايته؛ إذ قالت: "اللي حصل حاجة صعبة جدا، والمتهمين رفضوا يتركوني، والمتهم الرئيسي اغتصبني بعد ما ضربني، وكان فيه واحد جنبه في إيده سيف، وقالي إنهم هيقتلوا جوزي لو ما تجاوبتش معاه".

وكشفت تحريات المباحث، أن الزوجين دخلا مقابر الإسماعيلية بدائرة قسم ثان، لمحاولة البحث عن دراجة نارية "تروسيكل" ملك الزوج، الذي يعمل في تجميع الكرتون والمخلفات، وفي أثناء محاولتهما البحث عن الدراجة النارية، خرج عليهما المتهمون الـ4، وأشهروا الأسلحة البيضاء لإرهابهم، وأن 3 منهم شلوا حركة الزوج المجني عليه، وربطه في شجرة.

وأدخل المتهم الرئيسي، المسجل خطر بـ37 قضية متنوعة، تحت تهديد السلاح الأبيض، الزوجة المجني عليها إلى مقبرة واغتصبها أمام زوجها، وبتقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين.

وخلال جلسات التحقيق أمام النيابة العامة التي نسبت لأفراد العصابة تهمة الخطف والاغتصاب وحيازة أسلحة بيضاء، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات لهم، قبل إحالتهم للجنايات.

وحاول المتهم "عبدالكريم. ع"، 28 عاما، تبرير فعلته الخسيسة، قائلا: "كنت شارب ترامادول ومكنتش في وعيي"، وأنه وأفراد عصابته "عبدالغفار. ي"، 17 عاما، و"كريم. ا"، 16 عاما، و"أحمد. م"، 16 عاما، يقضون معظم أوقاتهم في المقابر، ويتعاطون المخدرات، ويحتفظون بسرقاتهم فيها.

وأوضح المتهم أنه تمكن مع عصابته من سرقة تروسيكل، ثم اتصلوا بصاحبه لإعادته مقابل مبلغ 2000 جنيه، وعندما توجه لهم صاحبه وزوجته، وفي أثناء التفاوض، لاحظ خوف المجني عليه منهم، كما بهره جمال الزوجة، فخيره بين معاشرتها وإرجاع التروسيكل، لكنه رفض.

وأضاف "عبدالكريم" في اعترافاته، أنه تعاطى عدة أقراص من مخدر الترامادول، وألحت عليه الرغبة، فقرر اغتصاب زوجة المجني عليه، بعد أن أشار لمعاونيه بتقييد الزوج، ثم وضع أحدهم "سنجة "على رقبته، بينما اغتصب هو الزوجة أمام المجني عليه في حوش مقبرة.