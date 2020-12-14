حبس 7 شباب بتهمة التحرش الجماعي بفتاة في الدقهلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية، بمحافظة الدقهلية، حبس 7 شباب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة التحرش الجماعي بفتاة في الشارع ووجهت لهم اتهامات بالتنمر والتحرش وخدش الحياء.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ميت غمر من "ياسمين م. ا" وشهرتها "بوسة حطبه" 23 عامًا، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضي.

ووجه مدير الأمن إلى تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، للوصول إلي حقيقية الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتم تحديد هوية 8 شباب، تقدم أحدهم للشهادة بما حدث، وألقت الشرطة القبض على باقي المتحري عنهم وهم: "أحمد. س .أ"، " محمد. ه .م" و"محمد. ص .ا."، "مصطفى. ه م." و"محمد. ق .ف"، "عبدالله. أ .م"، و"على. م .ا"

وأكد الشاب "شاهد العيان" في تحقيقات النيابة أنه أثناء وجوده في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، شاهد فتاة تسير في الشارع ترتدي ملابس كاشفة "شبه عارية" ومثيرة، وبدأ الشباب يتجمع حولها وازداد عدد المتجمعين حول الفتاة حتي وصل عددهم إلي العشرات، وبدأ بعضهم لمس جسدها.

وأوضح الشاب في شهادته، أن بعض الشباب تدخل ليدافع عنها وصرخت الفتاة وتمكن آخرون من إخراجها من المكان وانتهي الأمر عند هذا الحد".

من جانبهم نفي الشباب المتهمين، تحرشهم بالفتاة أو معاكساتهم لها، وأنهم وقفوا ضمن الشباب المتجمعين حولها للفرجة فقط، ولم يأتوا بأي ألفاظ أو حركات أو لمسها".

ومن جانبه قال خالد البري، محامي المتهمين، إن الواقعة بدأت بنشر فيديو للفتاة وهي ترتدي ملابس فاضحة في الشارع، وانتهي الموقف عند هذا الحد إلا أن نشر الفيديو علي موقع التواصل الاجتماعي جعل المباحث تصل إلي الفتاة، وحررت محضر بقسم الشرطة.

وأضاف البري، لـ" الوطن" أنه تقدم ببلاغ اتهم فيه الفتاة بالتحريض على الفسق لقيامها بنشر صور وفيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام، وهذه الصور موجودة ومنشورة علي صفحتها.

وأشار إلي أن الخروج بملابس فاضحة غريب علي مجتمعنا، وخاصة أننا نعيش في مدينة ريفية تجمع أعداد كبيرة من الشباب في الشارع حول الفتاة بالعشرات متسائلا أن 7 فقط هم من يحاكمون بالواقعة والذين تصادف وجودهم في المكان .

يذكر أن مدينة المنصورة شهدت ليلة رأس السنة الميلادية 2019 واقعة مشابهة، عند انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر يكشف حدوث واقعة تحرش جماعي بفتاة بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة الاحتفال بأعياد الميلاد وأكدت تحريات المباحث ان الفتاة التي ظهرت بالفيديو طالبة بمعهد هندسة السلاب عمرها 20 سنة ومقيمة قرية الكردي وأنها أكدت أنها أثناء سيرها مع صديقتها طالبة بكلية التربية الرياضية فوجئت بمجموعة من الشباب يقومون بتصويرها من الخلف وحاول أحدهم لمس ساقها فقامت بسبه وتجمع حولها بعض الشباب الآخرين ثم اختفت صديقته في الزحام.