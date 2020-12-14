بعد رفع العقوبات على السودان.. تعرف على آلية التصنيف الأمريكي للإرهاب

أنهت الولايات المتحدة رسميا، 27 عاما من العقوبات المختلفة وأشكال المقاطعة المتنوعة من الحكومة والشركات الأمريكية والعالمية على السودان، ووضع حد للأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد السوداني والعزلة الدولية الخانقة والقيود التي فرضت على مواطنيه جراء تصنيفه كدولة راعية للإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في وقت سابق اليوم، أن إلغاء تصنيف السودان كـ"دولة راعية للإرهاب"، دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان على نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

وتلقى مجلس النواب الأمريكي، في أكتوبر الماضي، إخطارًا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونرصد آلية التصنيف الأمريكي للإرهاب وإلغاؤه:

- يتولى وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكية، بالتعاون مع وزير العدل، تقديم الأدلة والبيانات إلى الكونجرس الأمريكي الذي بدوره يوافق أو يعترض على تصنيف المنظمة أو الجماعة في لائحة الإرهاب وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

-لكي يتم تصنيف أي جهة كمنظمة إرهابية، يجب أن تكون أجنبية ومنخرطة في أنشطة إرهابية، وتشكل أنشطتها تهديداً للأمن القومي الأمريكي أو أمن مواطني الولايات المتحدة.

-تقوم وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية، بإعداد سجل عن الفرد أو المنظمة المعنية وتجميد أرصدة وأصول الجهة أو الفرد في الولايات المتحدة أو في المؤسسات الخاضعة لنفوذ وسيطرة أمريكيين، وإخطار المؤسسات المالية الأمريكية بقرار الحظر وطلب حجز أرصدة الفرد أو الكيان.

-يبقى التصنيف ساري المفعول حتى يتم إلغاءه رسميا من قبل الحكومة الأمريكية أو انتهاء فترة صلاحية القرار أو إبطاله وفقا للقانون الأمريكي.