المحمدية الشاذلية تبيح تولي طفل رئاسة الطريقة: وصية الإمام المؤسس

كشفت أمانة الطريقة المحمدية الشاذلية، أن منصب "شيخ الطريقة" خالٍ منذ وفاة الشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية بمصر والعالم ورائد العشيرة المحمدية، عن عمر ناهز 25 عامًا إثر حادث في نوفمبر الماضي.

وأوضح مصدر في أمانة الطريقة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الطريقة المحمدية الشاذلية تخضع لقانون الطرق الصوفية، وأن المجلس الأعلى للطرق الصوفية صاحب الحق في تسمية شيخ الطريقة وتنصيبه وفقا لمقتضيات القانون، وعملاً بوصية العارف بالله الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم وبخط يده، والتي حصلت "الوطن" على صورة ضوئية منها.

الوصية تنص على أن تكون الريادة والمشيخة في بيته وأبنائه ما دام فيهم ولد صالح وإن صغرت سنه

وأوصى العارف بالله الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم أن "تكون الريادة والمشيخة في بيته وأبنائه ما دام فيهم ولد صالح وإن صغرت سنه"، وأن هذه الوصية تهدف إلى الحفاظ على اسم الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم رضي الله عنه، وأرضاه وعن أهل السلسلة النورانية والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسب أمانة الطريقة المحمدية الشاذلية.

وكان الشيخ الراحل نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم، تولى مشيخة الطريقة بعد وفاة والده الشيخ عصام الدين زكي إبراهيم، خليفة للإمام محمد زكي إبراهيم مجدد التصوف في العصر الحديث، حيث أرسى قواعد التصوف بما يتوافق مع الكتاب والسنة واهتم بالعلم في المقام الأول مواجهاً مدعي التصوف والسلفية، ليحافظ خليفته على التراث المتروك له وإخراجه، سواء الجانب المرئي أو الصوتي أو المؤلفات بشكل منظم، وكان آخرها التطبيقان اللذين أطلقهما الشيخ نور قبل وفاته للحفاظ على التراث.

والطريقة المحمدية الشاذلية هي طريقة صوفية سلفية شرعية، معتمدة بمجلس الدولة بتاريخ 21 يناير 1956م، وبالقانون 118 لسنة 1976م تحت رقم 32.