ناهد السباعي تتعرض لكسر في ذراعها: الحمد لله

نشرت الفنانة ناهد السباعى صورة جديدة لها، بعد تعرضها لكسر فى ذراعها، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "السباعى" على الصورة قائلة، "الحمد لله".

وآخر أعمال الفنانة ناهد السباعي فيلم "ماكو"، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، ويعتبر العمل أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، ويتناول ‏قصة العبارة "سالم ‏إكسبريس" وحادثها الشهير، من خلال 8 أفراد في رحلة ب‏أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكان ‏مليء ‏بالذكريات.

وروّجت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لفيلمها الجديد "ماكو".

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم، الإعلان الرسمي عبر حساب خاص على "إنستجرام"، وجاء الإعلان الذي تضمن بعض مشاهد الفيلم في أعماق البحار، تحت عنوان "الخطر يقترب".

"ماكو" من بطولة نيقولا معوض، وناهد السباعي، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وبسمة، وفريال يوسف، وخالد أنور.

واحتفلت الفنانة ناهد السباعي في شهر يوليو الماضي، بذكرى عيد ميلاد شقيقها الراحل "فريد، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "اللهم أرحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وتابعت: "اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".