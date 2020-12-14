حسناء سيف الدين تعلن إصابتها بورم في الرقبة: ادعوا يطلع حميد

أعلنت الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين عن إصابتها بورم في الرقبة، حسبما كشفت عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك".

ونشرت "حسناء" صورة لها علي سرير المرض داخل أحد المستشفيات، وعلقت عليها قائلة، "هعمل النهاردة جراحة هياخدو عينة من ورم في الرقبة.. إن شاء الله كل حاجة تطلع كويسة ويطلع حميد.. ادعوا لي بليز".

وكانت آخر أعمال حسناء الفنية مسلسل "سكن البنات" مع المخرج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

وشارك في البطولة وفاء عامر، ودينا، ومنة فضالي، وأيتن عامر، وشيما الحاج، ومنذر ريحانة، وحجاج عبد العظيم، ومحمود عزت، وتغريد فهمي، وشمس، ومحمود ناصر، وإيمان مسامح، ومنة الشريف، وعدد من نجوم الفن، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي .

كما شاركت في مسلسل "البيت الكبير" الجزء الثالث، الذي عرض مؤخراً علي أحد الفضائيات، والذي تدور أحداثه في حول صراع العائلات في عالم الثأر والميراث، وتحاول جبرية تنفيذ خطتها للانتقام وإفساد الأمور على الجميع.

حسناء سيف الدين، ولدت لأب أردني وأم مصرية عام 1976 بالمغرب، ثم انتقلت مع أسرتها للأردن حيث أتمت المرحلة اﻹعدادية، ثم سافرت إلى مصر لتلتحق بالمدرسة الثانوية ثم الجامعة، حيث حصلت على بكالوريوس اﻹعلام قسم إذاعة وتلفزيون، كانت بداية مسيرتها التمثيلية عام 2007 حيث شاركت بثلاثة مسلسلات هي "عيون ورماد"، و"لحظات حرجة"، و"أحلامك أوامر"، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها "لحظات أنوثة"، و"ألوان الطيف"، و"كاريوكا".