مصرف استثمار دولي يتوقع ارتفاع العملة الروسية في 2021

اعتبر خبراء في "ساكسو بنك"، وهو مصرف دولي للاستثمار الإلكتروني، أنّ العملة الروسية "الروبل" حاليا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة ولديها القدرة للارتفاع بأكثر من 10% مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتوقع خبراء البنك، الذي يعد واحدا من أفضل 25 بنكا للعملات الأجنبية على مستوى العالم، أن يرتفع الروبل الروسي على المدى الطويل إلى 65 - 66 روبلا أمام الدولار.

وأضاف الخبراء، أنّ الارتفاع سيكون بفضل السلع الأولية، وقالوا إنّ العام 2021 سيكون "عام السلع، وتتمتع روسيا بقدرات كبيرة ستحقق لها ميزات".

وتوقعات "ساكسو بنك" تتوافق مع نظرة رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي، جيرمان جريف، الذي توقع أيضا ارتفاع سعر صرف الروبل في العام المقبل.

وأوضح جريف، أنّ ذلك سيحدث إذا استقر الوضع الجيوسياسي والوبائي في روسيا، كما أنّه توقع انتعاشا كاملا للاقتصاد الروسي بحلول 2022.

وعلى صعيد التداولات، جرى تداول العملة الروسية اليوم عند مستوى 73 روبلا للدولار، وذلك بعدما بلغت في 2 نوفمبر الماضي 80.5386 روبل، حينها سجلت العملة الروسية أدنى مستوى لها في عدة سنوات.