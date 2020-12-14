"مياه" قنا تبدأ تركيب قطع موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس

وجه المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، تعليماته لإدارة التوعية، لتنفيذ مبادرة تركيب القطع الموفرة للمياه بالمساجد الأهلية، ترشيدا للاستهلاك والحفاظ على المياه.

وأشار رئيس الشركة، إلى البدء في تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس، بالتنسيق مع المحافظة، ممثلة في مجالس المدن.

وأشار محمد مصطفى حجاج، مدير إدارة التوعية والإعلام بالشركة، إلى اهتمام الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة.

وأوضح عرفه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات حيث بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا في تنفيذ المبادرة.

خطة توعوية سنوية

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تنفذ خطة توعوية سنوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وأنتجت الشركة عددًا من المواد الإعلامية للتوعية بأهمية المياه وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن التوسع في تركيب القطع الموفرة بدور العبادة والمساجد الأهلية، التي أثبتت فعاليتها في توفير 40% تقريبًا من معدل الاستهلاك.

من جهته، قال محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إن تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب في دور العبادة ينفذ وفق خطة زمنية محددة، من قبل لجنة مشتركة مع المحافظة، التي تتولى تركيب القطع الموفرة وتحديد مسؤولي الصيانة الدورية لها في كل مركز ومدينة، لضمان الحفاظ عليها من السرقة أو التلف.