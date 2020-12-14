شركة مياة القناة تعقد اختبارات تعيين شغل الوظائف القيادية "بالفيديو"

صرح المهندس عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة عقدت اختبارات التعيين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالشركة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

عصمت: الاختبارات تتم من خلال لجنة

وأوضح "عصمت"، أنه تم عقد الاختبار لشغل عدد (3) من الوظائف القيادية بالشركة من خلال لجنة مشكلة برئاسته وبعضوية كلا من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وشمال وجنوب سيناء، وشركة أسيوط والوادى الجديد، وعمرو الماحى مدير عام الشئون الإدارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية

وأوضح عصمت، أن الشركة تسعى دائماً إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية والذين لهم القدرة على تطوير العمل وتطبيقا لمبدأ الشفافية والكفاءة فى إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة نحو تطوير الأداء المؤسسي.

الانتهاء من غسيل وتطهير مرشحات المحطات

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من غسيل وتطهير مرشحات ومروقات عدد من محطات المياه، منها محطة مياه أبوصوير الكبرى 400 لتر/ ثانية، ومحطة التل الكبير 800 لتر/ ثانية، والقنطرة غرب 800 لتر/ ثانية، ومحطة فايد الكبري 1400 لتر/ ثانية، ومحطة عين غصين الكبرى 100 لتر/ ثانية، تحت إشراف خالد اللفطى، مدير محطات قطاع مياه الإسماعيلية، وذلك من منطلق التأكيد على جودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب آمنة نقية لكل مواطن.

وأكد أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسئول الشئون الصحية، إيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن فى محافظات القناة الثلاث.

وأضاف أنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بالشركة، وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يومياً على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.