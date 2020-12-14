بعد "حوار التليجرام".. خبير يقدم نصائح لحماية خصوصية الهاتف المحمول

قدم وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات، بعض النصائح الخصوصية في الهواتف الذكية، بعد الخاصية الجديدة التي طرحها تطبيق "تليجرام"، وأثارت جدلًا واسعا، واعتبرها البعض تمس الخصوصية، وعُرفت على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"حوار التليجرام".

وأضاف "عبدالمقصود"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الاثنين، أن المستخدم يفتح "الإعدادات"، في الهاتف، ثم يتوجه إلى الموقع الجغرافي "اللوكيشن"، سيجد العديد من التطبيقات التي تستخدم الموقع، ويمكن أن يوقف إمكانية وصول أي تطبيق إلى موقعه الجغرافي.

وتابع استشاري أمن المعلومات، أن المستخدم يفتح إعدادات الميكروفون والكاميرا، سيجد تطبيقات لديها صلاحية لفتح الميكروفون أو الكاميرا، موضحا أن هذه التطبيقات تستطيع التقاط صور أو تسجيل مقاطع صوتية حتى دون اتصال بين طرفين، ويجب عليه إيقاف إمكانية وصولها إلى الكاميرات والميكروفون.

كما نصح المستخدمين، بتحميل تطبيق "Mic Block" من متجر "Google Play" لغلق كل المنافذ المفتوحة في الهاتف، وهو يستطيع كشف عدد البرامج التي تستخدم الميكروفون، ويمكنه إغلاقها، بالإضافة إلى تحميل تطبيق Camera Block لغلق الكاميرا وأيضا منع التطبيقات من الوصول إليها.

وانتابت مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، حالة من القلق عقب تداول رواد السوشيال ميديا لوجود ثغرة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى الأشخاص القريبين منهم والتعرف على ملفهم الشخصي.

وسرعان ما أثارت تلك الثغرة إزعاج رواد السوشيال ميديا، الذين عبروا عن استيائهم، عبر إطلاق هاشتاج "حوار التليجرام"، ليتصدر تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ونشرت إحدى المستخدمات "سكرين شوت" من هاتفها، لشخص يجلس بالقرب منها في المواصلات، أرسل لها رسالة جاء نصها، "أنا اللي راكب في الكنبة اللي وراكي وبلم الأجرة"، وأبدت أيضا فتاة تدعى ساندي، استياءها عبر "فيسبوك"، "لما ألاقي واحد معرفوش يكلمني تيليجرام، وبيقولي أنا اللي كنت معاكي في المواصلات، وأنا كنت نايمة في المواصلات".