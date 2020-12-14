حمدوك: رفع السودان من قوائم الإرهاب يفتح المجال أمام عودة الاستثمار

أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، عن سعادته البالغة برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، موضحًا أن ذلك سيفتح المجال أمام عودة الاستثمار، كما أنه يُمثل نقطة تحول للسودان حكومة وشعبًا.

وأضاف "حمدوك"، خلال مؤتمر صحفي، أن الإنجاز الذي تحقق اليوم جاء بفضل تضحيات ثورة ديسمبر السودانية، "لم نكن إرهابيين بل كانت ميراثا من النظام المباد، نشكر الأصدقاء والأشقاء الذين ساعدونا".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تاريخية تنهي قرابة 3 عقود من العقوبات.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية:" اليوم، تم رسميا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.. وهذا يمثل تغييرا جوهريا في علاقتنا الثنائية نحو زيادة التعاون والدعم للتحول الديمقراطي التاريخي في السودان".

وأضاف البيان أنه "أمكن تحقيق هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيداً عن إرث نظام البشير، ولا سيما الوفاء بالمعايير القانونية لإلغاء الحكم".

وتابع: "نشيد بدعوات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، ونهنئ أعضاء الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات المواطنين الذين يخدمونهم".

ورحب كبار المسؤولين السودانيين، الاثنين، بخطوة شطب اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.