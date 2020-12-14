بدء حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان "نقابة المهن التمثيلية"

بدأ حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان "نقابة المهن التمثيلية"، منذ قليل، بحضور أشرف زكي وعبدالرحمن أبو زهرة، بمسرح النهار بوسط القاهرة.

ويحضر الحفل عدد كبير من الفنانين، بجانب أشرف زكي رئيس المهرجان، وسامح بسيوني مدير المهرجان، وإيهاب فهمي وعزوز عادل ومنير مكرم وإبراهيم فخر ومفيد عاشور وأحمد كشك، بالإضافة إلى عبدالرحمن أبو زهرة، ليتسلم تكريمه، وعدد كبير من الفنانين، وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي في كلمته، إن المهرجان من أجل اكتشاف عدد كبير من الفنانين الشباب خريجي المعاهد الفنية، مشيرا إلى أن المهرجان يخرج إلى النور بأقل الإمكانات.

ويقام الافتتاح حاليا، عل مسرح "النهار"، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث حرص جميع الحضور على ارتداء الكمامات، ومراعاة المسافات أثناء التواجد داخل القاعة، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول من البوابات لجميع الحضور.