خالد الصفتي: حمدي مصطفى هو صاحب فكرة روايات "الجيب"

قال خالد الصفتي الكاتب والرسام، إن الكاتب والناشر حمدي مصطفى، هو صاحب فكرة انتشار روايات "الجيب" ،من أجل العمل على نهضة ثقافية جديدة، وأن يكون الشباب والأطفال، اهتمامهم الكتاب بدلا من التلفزيون، وذلك من خلال نشر ما يهتم به القراء والأطفال من خلال الروايات.

وأضاف "الصفتي"، خلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن آواخر الثمانينيات لم يكن هناك مواقع التواصل الاجتماعي، أو انتشار واضح للإنترنت والتلفزيون بشكل كبير جدًا، موضحًا أن سلسلة "رجل المستحيل" الخاصة بالكاتب الراحل نبيل فاروق، وسلسلة "فلاش"، ارتبط بها القارئ وبشخصياتها بشكل غير عادي.

وتابع أن حمدي مصطفى، كان هو نجم تلك المرحلة باكتشافه تلك الطريقة التي جعلت هذا الجيل مرتبط جدًا بروايات "الجيب" وبالقراءة بشكل كبير، وبالخيال العلمي مثل "رجل المستحيل" وغيرها من السلاسل التي علقت بالأذهان مع الشباب والأطفال في تلك الفترة.

وأردف أن الكاتب نبيل فاروق، صنع جيل من الكتاب والقراء حتى الآن هذا الجيل متواجد، ويقرأ رواياته حتى الآن.

يشار إلى أن الدكتور نبيل فاروق من مواليد "9 فبراير 1956"، وقد أشتهر بالأدب البوليسى والخيال العلمى، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة فى شكل كتب جيب، قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التى لاقت نجاحا كبيرا فى العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

وبدأ الكاتب نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك.

كما بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.