بايدن: أتمنى أن يعترف ترامب بفوزي في الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنّ الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، مؤكدا أنّ بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة.

ولفت الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى أنّه "لا يمكن لأحد الاستيلاء على السلطة في أمريكا والشعب هو من يمنحها"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف بايدن: "تصويت المجمع الانتخابي أظهر اليوم أنّ الأمريكيين صوتوا بكثافة رغم جائحة فيروس كورونا، وحصلنا على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو العدد ذاته الذي حصل عليها ترامب في 2016".

وأفاد بايدن بأنّ "أكثر من 81 مليون أمريكي صوتوا له ولنائبته كامالا هاريس"، متابعا: "حملة ترامب أثارت عشرات القضايا لكنها سمعت في كل مرة بأنّ دعواها القضائية لا أساس لها، ونتمنى أن يعترف ترامب بفوزي في الانتخابات".

وأشار بايدن إلى أنّ ولاية جورجيا شهدت إعادة فرز الأصوات 3 مرات، ورغم ذلك تأكد فوزه بها"، مؤكدا أنّ "مسؤولين كبار في إدارة ترامب شهدوا بنزاهة الانتخابات، وبينهم رئيس إدارة الأمن السيبراني".

وطالب بايدن، بطي صفحة الماضي لمداواة جراح الأمريكيين والتصدي لفيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد".

وتذكر الرئيس المنتخب، وفاة 300 ألف أمريكي جراء فيروس كورونا بمزيد من الحزن، مقدما التعازي والدعم لأسر الضحايا، كما شدد على أنّ "الولايات المتحدة ستتجاوز جائحة كورونا وكل الصعاب بالترابط بين الشعب، وأنّه سيكون رئيس كل الأمريكيين بمن في ذلك من لم يصوتوا له".

واختتم الرئيس المنتخب، قائلا: "يجب أن نبدأ العمل الجاد لإعادة بناء بلدنا على أساس صلب".

كان المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، أكد مساء الاثنين، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب، ليفوز بايدن رسميا بالرئاسة.

وبناء على نتائج نوفمبر، حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

وبذلك تنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر، إذ شكك مرارا في نتائج الانتخابات وسعى بكل الطرق لقلب النتيجة في المجمع الانتخابي.