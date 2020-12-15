تحصيل 175 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في صرف مستحقات المواطن المصري "عبدالحميد.ك.ع.أ.ع" وبلغت 42 ألفاً و397 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 175 ألفًا و947 جنيهًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ وزير القوى العاملة، كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكّد فيه أنَّ المكتب تواصل مع شركة "الدفة" فرع جدة لحل مشكلة المواطن المذكور وديًا، فاستجابت وأصدَرت شيكًا بمستحقات المواطن بمبلغ 42 ألفاً و397 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 175 ألفًا و947 جنيهًا، مع إصدار تأشيرة خروج.

وقدم المواطن الشكر للمكتب العمالي على مساعدته في الحصول على مستحقاته كاملة.