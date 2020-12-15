ارتفاع حاد في أسعار الصلب بعد إنتاج لقاحات كورونا

شهدت أسواق الصلب العالمية موجة جديدة من زيادة الأسعار مدفوعة بزيادة أسعار الخامات، على خلفية بدء إنتاج لقاحات فيروس «كورونا»، والتفاؤل بشأن عودة النشاط الاقتصادي العالمي.

تقارير: زيادة 50 دولار في طن حديد التسليح التركي

وكشفت تقارير بورصات الأسعار العالمية ومن بينها «بلاتس» و«فاست ماركتس» عن زيادة سعر تصدير تركيا لحديد التسليح بمقدار 50 دولاراً هذا الأسبوع، ليصل السعر إلى 590 دولاراً «فوب»، كما ارتفع سعر تصدير المسطحات المدرفلة على الساخن خلال أسبوع بمقدار 65 دولاراً ليصل سعر الطن إلى 750 دولاراً للطن «فوب».

وتأتى الارتفاعات في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار الخامات، التي بلغت 60 دولاراً للخردة، ليصل السعر إلى 430 دولاراً، و26 دولاراً لخام الحديد، ليصل السعر إلى 160 دولاراً، ما يعنى زيادة تكلفة إنتاج الطن ما بين 39 و80 دولاراً، طبقاً لكميات الخام المستخدمة في الإنتاج، بحسب مصادر بقطاع صناعة الصلب العاملة بنظام الدورة المتكاملة وشبه المتكاملة لـ«الوطن».

عبد العظيم: مصر تستورد 90% من خامات الحديد

وقال طارق عبدالعظيم، أحد منتجي الحديد، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للصلب، إن المنتجين يلهثون وراء الخام، حيث يتم تسعير الحديد بأسعار مدخلات اليوم بينما يتم إحلال الإنتاج المباع بأسعار أعلى في ظل الارتفاعات المتتالية في تكلفة الإنتاج.

وأضاف عبدالعظيم، أن مصر تستورد جميع مدخلات الإنتاج في صناعة الصلب تقريباً من خام الحديد وخردة وسبائك معدنية، والخردة المحلية لا توفر أكثر من 10% من المتطلبات، بينما يتم استيراد 90% من احتياجاتنا، مؤكداً أن المصانع المصرية سوف تتأثر بصورة مباشرة بما يحدث والبورصات العالمية.