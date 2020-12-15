برلمانية تدافع عن تصريح مدبولي: التعبيرات السياسية تخون المتحدث أحيانا

علقت الكاتبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تحول مصر لدولة ديمقراطية حديثة، قائلة: "الفكرة مش في إن التصريح بيقول إننا مش في دولة مدنية ديمقراطية حديثة، لكن أعتقد أن التوجيه كان بتطبيق النص الدستوري، فأحيانا التعبيرات السياسية تخون من يتحدث، وتعطي انطباعا مختلفا، فالتصريح ده كان مردوده سلبي رغم أنّ الجملة نفسها كانت إيجابية جدا".

وأضافت العادلي، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الإثنين: "محتاجين نكمل أعمدة الدولة المدنية، ومزيد من الشفافية ومزيد من الحريات، وانفتاح أكتر على الآخر، ومحتاجين يكون في الرأي والرأي الآخر".

وشددت العادلي على أنّ فكرة الصوت الواحد هي خطيئة كبرى، ولا بد من دعم فكرة وجود الرأي والرأي الآخر: "يوم ما نوصل إننا نتقبل الرأي والرأي الآخر ويكون عندنا شفافية ومزيد من الحريات، نقدر نقول إننا بنوصل للدولة المدنية الحديثة، وده مش معناه إننا مكناش دولة مدنية حديثة أومال إحنا كنا إيه؟".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صرح بأنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، الأربعاء الماضي.

وفي سياق منفصل، أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 90 لسنة 2020، بشأن إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار، إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وإعلان أسماء النواب الفائزين.

وأظهر القرار حصول حزب مستقبل وطن على 53 مقعدا، وحصول مرشحين مستقلين على 37 مقعدا، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 5 مقاعد، فيما حصل حزب الوفد الجديد على مقعدين، وحصل كل من حزب التجمع الوطني التقدمي والمؤتمر ومصر الحديثة على مقعد وحيد لكل حزب.