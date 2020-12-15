جهود الأمن الاقتصادي بيوم واحد: أبرزها ضبط 4241 قضية سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3896 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمّ ضبط 4241 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، كما جرى ضبك قضية أموال عامة، و1137 قضية تموينية متنوعة، و38 قضية بيئية متنوعة.