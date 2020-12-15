"مسرح الشباب" يبدأ اختبارات الدفعة الرابعة من مشروع "ابدأ حلمك"

بدأت فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، الاختبارات الخاصة بمشروع "ابدأ حلمك"، التي تستمر حتى شهر يناير، من الساعة الثالثة عصرا حتي السابعة مساءً، علي المسرح العائم بالمنيل.

يقول المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، انه تقدم للورشة نحو 1560 شخصا، للانضمام للورشة في قسم "التمثيل"، ويجرى حاليا اختباراتهم من قبل مجموعة من المتخصصين الأكاديمين، وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، والدكتور علاء عبدالعزيز "دراما"، والفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، والفنانة عبير لطفي "تمثيل"، والفنان كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، ومصممة الرقصات والمخرجة كريمة بدير.

وتقدم 28 شخصا للانضمام لـ"الورشة" في قسم "الإخراج"، التي من المنتظر اختباراتهم والمقابلات الشخصية لهم نهاية الشهر الحالي، تحت إشراف المخرج عادل حسان، والدكتور علاء عبدالعزيز؛ إذ من المقرر أن تضم الدفعة الرابعة لورشة "ابدأ حلمك" حوالي 60 متدربا في المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما.

يذكر أن مشروع ورشة "أبدأ حلمك"، يقام تحت رعاية ودعم الدكتورة إيناس عبدالدايم، ويتم من خلالها تعليم فنون التمثيل والإخراج كافة، وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة والغناء والموسيقى، والأداء الحركي، وتختتم بتقديم عرض مسرحي "نتاج التدريب".

ويهدف هذا المشروع إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي، كما أنه يساعد علي اكتشاف المواهب الشابة، وخروج الطاقات الإبداعية، والعمل علي تطور المسرح بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذا الأمر سوف ينعكس بصورة ملحوظة علي الجيل الجديد من الشباب .