5 أمراض تصيب الطماطم بسبب الرطوبة.. تعرف عليها وطرق الوقاية منها

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس معمل المناخ الزراعي، إن الرطوبة الجوية العالية التي تشهدها البلاد حاليًا تؤثر على محصول الطماطم، وتتسبب في ظهور مجموعة من تبقعات الأوراق وظهور أمراض البياض الدقيقي والتبقع السبتوري والعفن الرمادي والتبقع البكتيري، موضحاً ان الجو الرطب يؤدي إلى عفن الرقبة سواء في المشتل أو الصوبة وسوف تكون الخسائر كبيرة وقد يسبب تساقطا كبيرا للأوراق مما يؤدي إلى صغر حجم الثمار وقلة عددها وهو عادة يصيب النباتات الضعيفة.

وأوضح "فهيم"، أنه من الأمراض الهامة التي تصيب الطماطم هو البياض الدقيقي، وهو ينتشر طوال العام وتشتد الإصابة به فى الأجواء الدافئة أو الحارة وعند ارتفاع درجات الحرارة في الربيع وتقل الإصابة عند انخفاض الحرارة، كما أن الجو الجاف والري بالتنقيط يساعد على استفحال المرض، والأعراض الأكثر شيوعا، هو تكون بقع خضراء باهتة إلى صفراء لامعة على السطح العلوي للأوراق، كما قد تتكون بقع ميتة على السطح السفلي للورقة، وأحيانا تكون ذات دوائر متركزة كما في اللفحة المبكرة، ومن الممكن أن تتكون طبقة دقيقة خفيفة على البقع من السطح السفلي للورقة وفي الظروف الملائمة لتطور المرض من الممكن أن تتكون كميات كبيرة من الجراثيم الكونيدية وحواملها على سطحي الورقة، والأوراق المصابة بشدة تموت ولكنها نادرا ما تسقط من النبات.

وعن المكافحة، أشار إلى انها تكون بمبيدات البنزيما يدازول بالرش بمبيدات البياض الدقيقى مع تجنب الرش بالمبيد الواحد فى نفس المجموعة أكثر من مرة وتجنب رش الأحماض الأمينية مع المبيدات أو رشها منفردة أوقات الإصابة.

من الأمراض أيضا التبقع السبتوري وهو فطر يهاجم الساق والأوراق مما يؤدي إلى تشكل بقع بنية ذات مركز رمادي اللون بينما يكون لون محيطها الخارجي أصفر، وفي حال وصول المرض إلى مراحله النهائية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الأوراق مما يترك الثمار عرضة لأشعة الشمس، وتستخدم المبيدات الناحسية مثل كوسيد وكرانشي بمعدل 250 جم، لكل 100 لتر ماء كل 10 أيام، كما تستخدم بيكربونات البوتاسيوم التي ثبت كفاءتها فى المكافحة بمعدل 200 جم / 100 لتر ماء كل 15 يوم بالتبادل مع احد المبيدات السابقة.

أما فطر العفن الرمادي، فقد لفت إلى أنه يوجد على بقايا نباتات الطماطم المصابة في التربة والذي ينتقل بواسطة الهواء والنباتات المصابة إلى النباتات السليمة ومن خلال أيدي العمال، ومكافحة المرض تتم من خلال خفض الرطوبة قدر الإمكان بعدم زيادة كميات الري عن اللازم، واستخدام المبيدات الفطرية التي تحتوي على المواد الفعالة ازوكسي ستروبين - داكونيل - برافو بمعدل 500 سم للفدان كل من 7-14 يوما، حسب توفر الظروف المناسبة أو وجود الإصابة، كما تتم من خلال استخدام المبيدات الناحسيه مثل كوسيد وكرانشي بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء كل 10 أيام.

ولفت إلى أن الطماطم تصاب ايضاً بالتبقع البكتيري، وهي بقع صغيرة كرأس الدبوس لونها داكن جدا على كل أجزاء النبات وتكون متخللة للون الأصفر ولا تتكون هالات للبقع وتكون البقع ذات مظهر مائي وفي حالة وجود رطوبة حرة او عالية وفي الظروف الملائمة يمكن أن تتجمع البقع وتكون منطقة كالخط او شريط على الأفرع او الأعناق او على الأوراق وقد تؤدي إلى حرق الأوراق وتكون لفحة لها فيظهر النبات بالشكل المحروق ويصبح النبات و كأنه مكوم فوق بعضه بسبب التهدل الشديد للأفرع والأوراق، ولمكافحة التبقع البكتيري والجرب والنقط البكتيرية يتم باستخدام أحد مركبات النحاس التالي بمعدل 3- 5 جم للتر.