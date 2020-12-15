نائب: مصر أصبحت واحدة من أهم دول أفريقيا في مشروعات البنية التحتية

أكد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب أن تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروعات الطرق بمحافظات الصعيد ستكون له آثاره الإيجابية على تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات ومدن ومراكز وقرى صعيد مصر.

ووجه النائب أحمد حلمى الشريف تحية للفريق كامل الوزير ولجميع القيادات والمهندسين والعاملين بوزارة النقل ولكل يد شريفة ووطنية تشارك فى إنجاز هذه المشروعات القومية العملاقة والتي ستكون لها آثارها الكبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات لإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها داخل مختلف محافظات الصعيد للحد من مشكلة البطالة مؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا فى مجال إنجاز مشروعات البنية الأساسية بصفة عامة والشبكة القومية للطرق بصفة خاصة.

وأكد "الشريف" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم لتطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة وإنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقًا موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصديقه على مشروع النقل العملاق والخاص بإنهاء وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 6 مراحل ومنها المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 94٪ والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من إدفو إلى إسوان بطول 90 كم والتي بدأ العمل بها في 1/7/2020 والتي من المخطط الانتهاء منها في 30/6/2021 والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى ادفو بطول 235 كم وأما المرحلة الخامسة في المسافة من اسوان – توشكي بطول 210 كم، والمرحلة السادسة في المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم.