وزير الإنتاج الحربي يلتقي تلميذا ابتكر جهازا لترشيد استهلاك المياه

حرص المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على لقاء الطالب العربي عبدالصمد العربي بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الصف الأول، تخصص حاسبات"، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لحصوله على المركز الأول على مستوى إدارة حلوان التعليمية بمسابقة "المبتكر الصغير".

جاء ذلك بحضور المهندس أسامة عبدالعزيز مستشار الوزير لشؤون القطاعات الحكومية ومدير المدرسة والمشرفة على المشروع.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ الطالب العربى عبدالصمد العربي اخترع جهازًا لترشيد استهلاك المياه وفاز من خلاله بالمركز الأول بمسابقة "المبتكر الصغير"، وهو ما دفع وزير الإنتاج الحربي للقائه وتحفيزه وذلك استعداداً لمشاركة الطالب باختراعه في اختبار على مستوى المديرية التعليمية بالقاهرة وتحديد يوم 24 ديسمبر 2020 لإجراء الاختبار بمدرسة السلام الإعدادية بنين.