السعيد: 2015 كان مدخلا للاستقرار وكورونا اختبار قوي للاقتصاد المصري

قال عبد المنعم السعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ إن عام 2015 كان مدخلا إلى الاستقرار خاصة في تلك الفترة شهدت أحداث عصيبة وكثيرة، والبرلمان كان وقتها يواجه أزمات عديدة، ولكن الوقت الحالي مصر دخلت مرحلة جديدة وهي مرحلة الانطلاق، وهي أن التمثيل النيابي قائم على غرفتين يكملون بعضهم البعض، وهم مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وأضاف "السعيد"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر في مرحلة الجبهة الوطنية في مصر، حيث أصبح هناك بناء داخل مجلس النواب والشيوخ قائم على فكرة الجبهة الوطنية، لانطلاق مسيرة لتثبيت أركان الدولة مثلما يسميها الرئيس السيسي، حيث إن الإرهاب قُيد، وعمليات التنمية تسير بشكل واضح، حتى في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن كورونا اختبار قوي للاقتصاد المصري، وأن مجلسي النواب والشيوخ لديهما مهمة رفع مصر إلى مرحلة أعلى خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن مصر في حالة استقرار واضحة في الوقت الحالي عما كانت عليه في 2011 و2015، مؤكدًا أن الإرهاب تهديد رئيسي ذو طبيعة عالمية، ولن ينتهي ولكن في الوقت الحالي تم تقييده بشكل واضح بعد الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.