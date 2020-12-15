سيناتور أمريكي: العقوبات على تركيا تأخرت

أعرب السيناتور الديمقراطي، بوب ميننديز، عن ارتياحه لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ S400 الروسية.

وقال عبر حسابه على "تويتر" بعد تأخر خطير وغير قابل للتفسير يسعدني أن أرى إدارة ترمب تفرض أخيرا عقوبات طال انتظارها على تركيا لشرائها S400، وفقاً لما هو مطلوب بموجب قانون CAATSA.

كما أضاف "لقد أدرجنا هذا البند على وجه التحديد لردع البلدان من الدخول في معاملات مهمة مع الجيش الروسي. نأمل أن يساعد قرار الإدارة اليوم بالالتزام بالقانون في استعادة القيمة الرادعة لـ CAATSA وهو قانون تم إقراره مؤخرا لردع خصوم أميركا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا شملت رئاسة الصناعات الدفاعية، وحظر كل الصادرات العسكرية إلى تركيا وفرض عقوبات على إسماعيل ديمير، مدير رئاسة الصناعات العسكرية ومعاقبة مسؤولي رئاسة الصناعات الدفاعية، وفرض قيود لدخول مسؤولي تركيا إلى أميركا.

وقال موقع تابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين، عقاباً لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

وأعلنت واشنطن أنها أبلغت "تركيا أن شراء منظومة S400 سيعرض الجيش الأميركي للخطر". وأضافت: "تركيا اشترت منظومة S400 الروسية وتجاهلت تحذيراتنا".

كما شملت العقوبات الأميركية على تركيا تعليق صفقة بيع مقاتلات F35 لأنقرة.