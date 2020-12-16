مصري يحصل على 183 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات العامل "مهدي.م.أ.ج"، وبلغت 44 ألفا و283 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 183 ألفًا و774 جنيهًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أنَّ سعفان كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمال بالرياض، أكّد فيه أنَّ العامل كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالدمام، ورفع دعوى عمالية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية والتي قضت له بمستحقاته السالفة الذكر، ونظرًا لعدم تنفيذ المؤسسة الحكم الصادر للعامل تمّ مخاطبة محكمة التنفيذ بالدمام والتي أصدَرت شيكاً بالمستحقات العمالية للعامل المذكور، وتمّ صرف المبلغ للعامل، كما تمّ مخاطبة مكتب العمل بالدمام لإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل نظرًا لانتهاء إقامته.