فتاة العياط قفزت من التوكتوك: «الموت بشرفي أحسن»

حالة من الخوف والفزع دفعت إحدى الفتيات بمدينة العياط بالجيزة إلى القيام بمخاطرة كبيرة، عندما قررت القفز من أحد التكاتك أثناء سيره معرضة لنفسها للموت، إلاّ أن الحظ حالفها ولم تصب سوى بجروح وكدمات.

تقول الفتاة التي ألقت بنفسها، إن المركبة كانت تسير بسرعة جنونية ولكن لم تكن مبالية بعواقب فعلتها، فسائق التوك توك الذي استقلته للعودة إلى منزلها تعمد مضايقتها، فطلب رقم هاتفها المحمول وأصر على التعرف عليها وأثناء ذلك ضغط على مكابح البنزين وانطلق بسرعة البرق ما أثار فزع الفتاة التي لم تجد مفرا وملجأ سوى القفز، قائلة: «الموت بشرفي أحسن».

وبمجرد تمكنها الإفلات من قبضة السائق توجهت إلى منزلها، دون التقدم بأي بلاغات عن الواقعة المروعة بحسب وصفها.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من تحديد هوية الفتاة و سائق «التوك توك» الذي تبين أنه مقيم بدائرة المركز وله معلومات جنائية، بعدما جرى تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوثق الواقعة، وبضبط المتهم أقرّ بارتكابه الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت النيابة العامة بالتحفظ على الفيديو المتداول و الذي أسهم بشكل أساسي في تحديد هوية المتهم وسرعة القبض عليه من جانب فريق البحث الجنائي.

وواجهت النيابة المتهم بتلك المقاطع التي تثبت جريمة شروعه في خطف المجني عليها، عن طريق السير بسرعة عالية دون الالتفات لاستغاثتها.