القصة الكاملة لعجوز باعت عذرية حفيدتها المعاقة لتشتري ود زوجها

لم تخجل سيدة سبعينية من نفسها وهي تتودد لزوجها الشاب البالغ من العمر 34 سنة، أن يتراجع عن تمزيق ورقة الزواج العرفي، بل ضحت بأعز ما لديها وهي حفيدتها المعاقة ذهنية فباعت عذريتها لزوجها حتى تكسب رضاه وتمنعه من مغادرة منزلها في حلوان، تلك الواقعة المؤلمة كشفت عن واقع أسري مرير.

اختفت الرحمة من قلب العجوز التي بلغت من العمر أرذله وقدمت حفيدتها الطفلة، عربون محبة لزوجها الشاب غير المتزن من كثرة تعاطي المخدرات.

حصلت «الوطن» على تفاصيل القصة كاملة لـاغتصاب طفلة حلوان المعاقة من خلال تحقيقات النيابة العامة مع الجدتين الأولى من ناحية الأب بتهمة الإهمال في رعاية حفيدتها الطفلة البالغة من العمر 14 سنة، والأخرى وهي الجدة من ناحية الأم بتهمة التحريض على اغتصاب الطفلة وتسهيل تلك الجريمة لإرضاء زوجها، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بالقبض على المتهم الهارب.

الضحية حامل في شهرها الثامن

تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث الجنائية بينت أن الطفلة المعاقة عمرها 14 سنة وفي الأسبوع الـ32 من الحمل، ما يعني أنها في الشهر الثامن، وقررت النيابة العامة إيداعها إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بعدما تقدم خط نجدة الطفل ببلاغ إلى أسرة الطفلة بالإهمال وسوء رعايتها وتسهيل ارتكاب الجرائم بحقها.

الجدة: ورقة الجواز العرفي ضاعت مني وجوزي هرب

شرحت الجدة الطفلة من الأم تفاصيل الجريمة النكراء، على مدار 4 ساعات متصلة، مدعية أنها انفصلت عن المتهم الهارب، والذي كان تزوجها عرفيا، ولا تعلم أين عقد الزواج، مؤكدة أنها تزوجت عرفيا بعد وفاة زوجها الأول، ووالد أبنائها الثلاثة، من عاطل يُدعى "أحمد إبراهيم" 34 عاما، ويصغرها بـ 30 عاما، وكانت تتودد له لإكمال زواجهما، بتقديم حفيدتها له، مستغلة في ذلك عدم إدراكها بسبب إعاقتها الذهنية، ويعيش معها منذ 11 عاما في نفس المنزل بمنطقة حلوان.

مش عارفة اللي بطنها ابن مين

ادعت الجدة المتهمة خلال جلسة تجديد حبسها أمام المستشار وائل الشوربجي، رئيس محكمة جنح حلوان بتهمتي المساعدة والتحريض على اغتصاب زوجها العرفي لحفيدتها المعاقة، أنها لم تفعل شيئا خاطئا وحاولت التنصل من القضية بأنها من أبلغت الشرطة بالواقعة.

وقالت المتهمة: «مش عارفة اللي في بطنها ابن مين، وهي كانت بتخرج من البيت كتير، ومكنتش عارفة أسيطر عليها عشان سني كبير، وهي تعبانة ومش بتسمع الكلام وبيحصل لها حالات هياج».

كما استمعت النيابة لأقوال جدتها لأبيها «المُبلغة»، التي أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها، ثم أمرت النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال وجدد قاضي المعارضات حبسها أيضًا.

التحقيقات: المتهمة قدمت حفيدها لزوجها قرابة 18 مرة

أفادت التحقيقات بأن الطفلة لجأت لجدتها لأمها، للإقامة معها، حيث استغلت الأخيرة إعاقتها، وقدمتها لزوجها العرفي قرابة 18 مرة خلال 3 أشهر، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم الهارب زوج الجدة العرفي وما زالت التحقيقات مستمرة.

المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، تلقى محضرا استمعوا فيه لأقوال الجدة من ناحية الأب التي اتهمت الجدة الثانية من ناحية الأم وزوجها باغتصاب الطفلة ومواقعتها كرها عنها حتى تسببا في حملها، وأكدت التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث حلوان، صحة الواقعة، وتمكن من القبض على الجدة الثانية للطفلة.