تردد قناة طيور الجنة للأطفال

يهتم عدد كبير من الأمهات بمعرفة تردد قناة طيور الجنة، إذ تقدم قناة طيور الجنة برامج وأغانٍ مختلفة محتواها مناسب للأطفال، تساعدهم على معرفة القيم والأخلاق التي تشمل احترام الكبار وعدم السخرية من الآخرين والعطف على الضعيف وغيرها لترسيخها في عقولهم، ورفع المستوى الثقافي لهم، وتعمل القناة بشكل مجاني لمدة 24 ساعة.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

وتفاجأ المشاهدون بتوقف بث قناة طيور الجنة بتردد 11315 استقطاب عمودي، معامل ترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ، على نايل سات، وأوضحت القناة عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك، أنّه يمكن مشاهدة القناة على عرب سات عبر تردد 11310 عمودي، وعلى قمر سهيل سات.

مشاهدات قناة طيور الجنة تتجاوز الملايين مشاهد

يذكر أن قناة طيور الجنة انطلقت في عام 2008، وحققت نجاحا كبيرا بين الأطفال والأمهات، إذ يتجاوز عدد مشاهدي قناة طيور الجنة الملايين، فهي أول قناة تلفزيونية تختص بأغاني وبرامج الأطفال، وتقدم أناشيد مختلفة تتسم بسهولتها وسرعة وصولها للأطفال من خلال الموسيقى والحركات الراقصة التي تجذبهم، وذلك على يد مالكها خالد عبدالله جبريل المقداد، وهو أردني من أصل فلسطيني، ويشارك في تقديم محتوى القناة، أبناءه وليد، المعتصم، جني، جاد، إياد، وسند، وأبناء شقيقه زين ويارا.

قنوات تقدم محتوى مخصصا للأطفال

وتقدم عدد من القنوات المختلفة محتوي مختص للأطفال، يتنوع بين أغانٍ أو برامج تناسب الأطفال أو كارتون، أبرزها قناة بيبي كيدز، قناة ميكي للأطفال، قناة ماجد للأطفال، قناة سمسم للأطفال، قناة إم بي سي 3 للأطفال، قناة أطفال ومواهب للأطفال، قناة زووم كيدز للأطفال، قناة مودي كيدز للأطفال، قناة المجد الإسلامية للأطفال، قناة براعم للأطفال، قناة سبيس تون، وغيرها.