«هيكل عظمي في بطانية» يثير الرعب في قرية السخاوي

كعادته كل صباح كان "ش.ا"،41 عاما، راعي أغنام، يتجول رفقة بهائمه للبحث عن طعام لهم بجوار إحدى الترع بقرية السخاوي التابعة للوحدة المحلية لقرية الفقهاء الشرقية بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، قبل أن يقوده فضوله إلى النبش في أكوام من الشوائب الناتجة عن أعمال تطهير على حافة الترعة، بعدما لفت انتباهه والتقطت عيناه طرف بطانية ملقاة وسط القمامة.

بقايا جثة متحللة

لم يكن في مخيلة الرجل الأربعيني أنّ عبثه بتلك البطانية سيقوده إلى اكتشاف بقايا جثة متحللة عبارة عن جمجمة وقفص صدري بالإضافة إلى بعض رفات العظام ومعها ملابس داخلية، ما إن أبصرت عينا راعي الأغنام الرفات ولامست أنامله العظام البالية تملك الخوف قلبه وهرع مسرعاً إلى شيخ القرية وعلامات الفزع تقاسم ملامح وجهه لإخباره بما وجده، تاركاً خلفة بقايا الهيكل العظمي ملقى على حافة الترعة.

ما إن قص الرجل على الشيخ لغز البطانية حتى توجه الأخير إلى مركز شرطة سيدي سالم، وقدم بلاغا بأقوال مكتشف الواقعة.

وكان اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطاراَ من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم بالتفاصيل، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، لإجراء المعاينة اللازمة، فيما جرى نقل بقايا الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام ، بناء على قرار من النيابة العامة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق التي كلفت المباحث بسرعة كشف الغموض الواقعة، وتكثف مباحث مركز شرطة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، جهودها لكشف لغز العثور على بقايا جثة متحللة ملفوفة في بطانية بقرية السخاوي الشرقية التابعة لمركز سيدي سالم.