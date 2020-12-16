باحث بالأمصال البيطرية: كورونا ينتقل من الإنسان إلى الحيوان وليس العكس

قال الدكتور محمد عادل، الباحث بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، إن هناك بحثا منذ نحو 6 أشهر أجري في الصين على القطط الضالة، إذ حصلت السلطات المعنية على عينات منها من أجل الكشف على احتوائها على فيروس كورونا، وأثبت البحث أن هذه القطط مصابة بالفيروس بالفعل لكن دون ظهور أي أعراض.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن «النمور من الفصيلة القططية وبالتالي فإنه من الوارد أن تنتقل الإصابة بكورونا إليها بنسبة كبيرة، كما أن الدراسات أثبتت أن الفيروس قد ينتقل من الإنسان إلي الحيوان، وليس العكس».

وتابع: «الإنسان هو من يشكل الضرر على الحيوانات الأليفة، بينما لا تشكل الحيوانات أي ضرر على الإنسان».

وأشار إلي أنه «يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالنظافة الشخصية وحتي نظافة الحيوانات والتعامل معها بحرص مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين لفترة تزيد عن 20 ثانية قبل التعامل مع الحيوانات الأليفة، وكذا الأمر بالنسبة إلى العمال الذين يتعاملون مع الحيوانات البرية وأن يرتدوا الكمامة أيضا».

وأكد أن الإنسان هو من يشكل خطر على الحيوانات وليس العكس، كما أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند الحيوانات تكون طفيفة، وتكون الحيوانات مجرد حاملة للمرض وإذا ظهرت أعراض تكون طفيفة، «وحكمة ربنا أن لو الفيروس له أعراض عند الحيوانات كان زمان نسبة تفشي الفيروس 300% عن الموجود في الوقت الحالي».