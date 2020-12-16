رامي رضوان لـ سمير غانم: «قلبك مابيشفوش إلا الحلو»

رد الإعلامي رامي رضوان على الفنان سمير غانم، بعد أن تحدث عنه في أحد البرامج التلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني، متحدثاً، «مافهوش عيب .. أنا بحبه أوي ربنا يبارك فيه».

وتحدث «رضوان» عن سمير غانم قائلاً، «دي لحظة من اللحظات اللي فعلا ماتبقاش عارف تقول فيها إيه؟ مافيش كلام قيّم بالقدر الكافي للتعبير .. الحقيقة أن حضرتك اللي عينك وروحك وقلبك الجمااااال فمابيشفوش إلا الحلو.. كلامك يا حمايا العزيز شهادة تاريخية والله».

قال سمير، خلال الجزء الثاني من حلقته في برنامج «السيرة» مع وفاء الكيلاني ويعرض عبر قناة dmc، إنه وقت زواج دنيا وإيمي لم يتدخل في شيء وترك الأمر إلى زوجته الفنانة دلال عبد العزيز لأنها تجيد التصرف.

وعن علاقته بالفنان حسن الرداد زوج ابنته إيمي وأكثر شيء لا يعجبه فيه، قال إنه لا يراه كثيرا لانشغاله هذه الفترة في مرض والدته، لكنه وصفه بأنه «يتحط على الجرح يطيب».

أما الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا، قال عنه إنه «برنس» لا يوجد فيه عيب.

وعن الوصية التي قالها لحسن الرداد في يوم زفافه على إيمي «أنا مش هوصيك عليها» فرد قائلا «دي في عينيا»، أما رامي فقال ضاحكا إنه لم يستطع أن يقول له شيء لأن يوم الزفاف قامت دنيا بتقديم شو وأغنية فلم يتمكن من الحديث معه.

يذكر أن آخر أعمال سمير غانم كان مسرحية «الزهر لما يلعب»، وشاركه البطولة كل من شيرين، وطارق الإبياري، وإيمي طلعت زكريا، ومن إخراج طارق الإبياري، وإنتاج وتأليف أحمد الإبياري.