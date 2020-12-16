هاري وميجان ينتجان مدونة على "سبوتيفاي"

وقّع الأمير الإنجليزي هاري وزوجته ميجان، عقد شراكة لسنوات عدة مع شركة "سبوتيفاي" لإنتاج مدونة صوتية بعنوان "آرتشويل أوديو"، والتي تم تأسيسها حديثًا للزوجين، لتقديم برامج "ترفع من مستوى الجماهير وتسلية الجماهير في جميع أنحاء العالم" وتتميز بـ "بتعدد وجهات النظر وتنوع الأصوات"، وذلك بعد عقد كبير أبرماه مؤخرا مع "نتفليكس"، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء "رويترز"

وأشارت شركة "سبوتيفاي" إلى أن المدونة الصوتية الأولى للثنائي ستكون حلقة خاصة بأعياد نهاية العام تُبث في الأسابيع المقبلة وتتضمن "قصصاً عن الأمل والرحمة"، مع "ضيوف ملهمين للاحتفال بالسنة الجديدة" للاحتفال بالعام الجديد، ومن المتوقع أن تكون أول سلسلة كاملة لهم العام المقبل.

وتابعت البيان: وستتوفر المدونة مجانًا من خلال "سبوتيفاي"، وهي الشركة التي تهيمن على سوق الموسيقى، وتقدم المدونة أيضًا أكثر من 1.5 مليون عنوان منها "مدونة مشيل أوباما" و "الأم تعرف أكثر" للناشط أديسون راي، وتصل إلى أكثر من 320 مليون مستخدم نشط شهريًا، ولم تكشف المنصة ولا الثنائي الملكي قيمة الصفقة.

وقال دوق ودوقة ساسكس اللذان انسحبا من الالتزامات الملكية: "ما نحبه في المدونات الصوتية هو أنها تذكّرنا جميعاً بأن نخصص وقتاً للإصغاء الفعلي والتواصل من دون إلهاء".

وأضاف الزوجان في بيان: "مع تحديات 2020، بات لهذا الأمر أهمية أكثر من أي وقت مضى، لأننا عندما نصغي لبعضنا ونسمع قصص بعضنا البعض، فإن ذلك يذكّرنا بمدى الترابط بيننا".

وتخلى الزوجان عن التزاماتهما الملكية في أبريل الماضي، بعدما أعربا عن رغبة في الاستقلالية خصوصاً من الناحية المالية.

وسينتجان أعمالاً لمنصة "نتفليكس"، بينها سلسلة وثائقية بشأن الطبيعة ومسلسل مخصص لنساء طبعن التاريخ، بموجب اتفاق أُعلن عنه في سبتمبر وقدّرت الصحافة قيمته بأكثر من مائة مليون دولار.