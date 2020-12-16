مسن يقتل زوجته المريضة في الرعاية المركزة بإسرائيل وينتحر
الزوجة دخلت قسم المخ والأعصاب بالمركز الطبي قبل بضعة أيام
كتب:
محمد علي حسن
02:04 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
المسن قتل زوجته قبل أن يصوب السلاح على نفسه وينتحر
دخل رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 76 عاما مستشفى في وسط إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، وأطلق النار على زوجته التي كانت تعاني من مرض مزمن وقتلها قبل أن يصوب السلاح على نفسه وينتحر.
وكانت السيدة ترقد في قسم جراحة المخ والأعصاب في المركز الطبي «أساف هروفيه» الإسرائيلي منذ بضعة أيام، بحسب ما ذكره تقرير في القناة الثانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن زوجها القاتل كان يحمل رخصة سلاح.
وأعلن الأطباء في المركز الطبي «أساف هروفيه» الإسرائيلي، وفاة الزوجين المسنين في مكان الحادث.
وأصيب مريض آخر كان يرقد في الغرفة المجاورة بجراح طفيفة بعد أن اخترقت إحدى الرصاصات الجدار بين الغرفتين وخدشت ساقه، وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة.