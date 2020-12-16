مسن يقتل زوجته المريضة في الرعاية المركزة بإسرائيل وينتحر

دخل رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 76 عاما مستشفى في وسط إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، وأطلق النار على زوجته التي كانت تعاني من مرض مزمن وقتلها قبل أن يصوب السلاح على نفسه وينتحر.

وكانت السيدة ترقد في قسم جراحة المخ والأعصاب في المركز الطبي «أساف هروفيه» الإسرائيلي منذ بضعة أيام، بحسب ما ذكره تقرير في القناة الثانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن زوجها القاتل كان يحمل رخصة سلاح.

وأعلن الأطباء في المركز الطبي «أساف هروفيه» الإسرائيلي، وفاة الزوجين المسنين في مكان الحادث.

وأصيب مريض آخر كان يرقد في الغرفة المجاورة بجراح طفيفة بعد أن اخترقت إحدى الرصاصات الجدار بين الغرفتين وخدشت ساقه، وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة.