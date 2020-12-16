لمياء عبدالحميد بعد إصابتها بكورونا: معزولة حتى إجراء المسحة الثانية

طمأنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، المذيعة بشبكة تليفزيون الحياة، جمهورها على حالتها الصحية، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مطالبة الجمهور بالدعاء لها حتى التماثل للشفاء.

وقالت«لمياء»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، بعد إجراء مسحة وظهور نتيجة العينة بأنها إيجابية، ومتواجدة الآن بالمنزل والخضوع لعزل منزلي عدة أيام للاطمئنان، وانتظار قرار الطبيب المعالج وموعد إجراء المسحة الثانية.

وبشأن المتواجدين معها بالمنزل، أشارت «لمياء»، إلى أنهم بفضل الله بخير بعد إجراء مسحات لهم، وإنها الوحيدة حتى الآن التي ظهر عليها أعراض إصابتها بكورونا.

وكانت لمياء فهمي عبدالحميد، ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد، قد انتقلت إلى شبكة تليفزيون الحياة، في شهر مارس الماضي، لتقديم برنامج جديد ذات طابع ديني اجتماعي، يحمل اسم «الدنيا بخير».

وفي نفس سياق إصابات الإعلاميين بفيروس كورونا، كان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم الإثنين، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان سلبية مسحته الأخيرة.