رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية استعدادًا لـ«إبداع 9»

افتتح الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة، المُنظم بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، لتأهيل الطلاب وإعدادهم للمشاركة في مسابقة مهرجان إبداع في نسخته التاسعة 2021 – 2020، في المجالات العلمية والأدبية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، لتصعيد الطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة لتمثيل الجامعة في المسابقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات.

وتتكون لجنة تحكيم المعرض من الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور شادي أحمد عصام، المدرس بقسم التربية الفنية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، موضحا أن المعرض الفني للطلاب يأتي في إطار استعداد الجامعة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة "إبداع 9"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويا على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد «دسوقي» أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

يذكر أن كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، تقوم بالكثير من الأنشطة، من بينها تلوين شوارع العاصمة، ضمن مشروعات التخرج للطلاب في مختلف الأقسام.