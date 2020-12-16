عاجل.. الحكومة تخصص مليار جنيه إضافية لمواجهة أزمة كورونا

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

كان «مدبولي»، قد ترأس منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.