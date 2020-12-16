وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي الثاني للخلايا الجذعية

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخلايا الجذعية، الذي تنظمه جامعة المنصورة، بعنوان «خطوة نحو التجارب السريرية»، وكذلك فعاليات المؤتمر السادس لمركز أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السري، بعنوان «الملتقى المصري الفرنسي العشرين لعلم المناعة الإكلينيكية وتوافق الأنسجة».

حضر المؤتمر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فرحة الشناوي، مدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية، والبروفيسور دومينيك شارون، أستاذ المناعة الإكلينيكية وتوافق الأنسجة بجامعة باريس، والبروفيسور فليب منشيه، أستاذ جراحة القلب والصدر بالجامعة ذاتها، وجراح القلب بمستشفى جورج بمبيدو لعلاج فشل القلب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال المؤتمر، إن البحوث في مجال الطب التجديدي قطعت شوطا طويلا، واكتسبت نتائجها قوة وانتشارا كبيرين على المستوى الدولي، وفتحت أبواب أمل واسعة لمواجهة العديد من الأمراض التي طالما استعصى علاجها على العلماء، لافتا إلى إننا في السنوات الأخيرة عايشنا خطوة أكبر في مجال التطبيقات البحثية في هذا المجال؛ إذ دخل العلاج بالخلايا الجذعية مرحلة التجارب السريرية، مشيرا إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،التي شهدت تسابق المراكز البحثية المرموقة حول العالم في العديد من التجارب السريرية.

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أهمية التعاون المصري الفرنسي، وتبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال المناعة، الذي يتطور سريعا بتطور الأمراض، واستخدام الخلايا الجذعية في علاج العديد من الأمراض، مشيرا إلى أن الجامعة تشارك في برنامج الجينوم من خلال مركز أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السري بالجامعة، لافتا إلى أن هذا المشروع يلقي دعم كامل من وزارة التعليم العالي ينعكس على تطور البحث العلمي في مصر، وإيجاد طرق حديثة لعلاج العديد من الأمراض.

وقدم الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، محاضرة عن استخدام الخلايا الجذعية في علاج مرضى السكر بمختلف مشكلاتهم، وكيفية زراعة الخلايا الجذعية بطرق مختلفة، وطرق الحماية من رفض الجسم للخلايا المزروعة.

واستعرض البروفيسور دومينيك شارون تقريرا حول علاقة أثر التنوع الجيني على حدوث الأورام وطرق العلاج، وبخاصة الموجه للقضاء على الأورام السرطانية.

وقدم البروفيسور فليب منشيه محاضرة عن التجارب السريرية باستخدام الخلايا الجذعية في علاج الالتهاب التنفسي الحاد، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن المؤتمر يتناول الجديد في التجارب السريرية في مجال العلاج الخلوي والطب التجددي، فضلا عن الجديد في علاج المصابين بفيروس كورونا، وبخاصة استخدام الخلايا الجذعية من الحبل السري في الجائحة، بحضور 100 مشارك في مجال استخدام الخلايا الجذعية.

ويحاضر في المؤتمر نخبة من كبار العلماء في مجال العلاج بالخلايا الجذعية من دول «مصر - فرنسا - ألمانيا - صربيا - إيرلندا - انجلترا - السعودية»، ويشارك مجموعة من شباب الباحثين المتخصصين في شتى مجالات الطب التجددي.