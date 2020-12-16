رحلة أسعار الوقود في عام 2020: انخفاض وحيد وتثبيت لـ3 مرات

تستعد لجنة التسعير التلقائي للوقود، لإعلان أسعار البنزين الجديدة بجميع أنواعه والسولار، بداية العام المقبل، لتستمر لمدة 3 أشهر من يناير 2021، وحتى اجتماع اللجنة الثاني في أبريل، وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي، كما تستهدف تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، إذ يجري تعديل الأسعار وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، حيث ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تثبيت السعر.

4 قرارات للجنة التسعير التلقائي للوقود في 2020

وكانت اللجنة قد اتخذت 4 قرارات خلال اجتماعاتها في العام الحالي 2020، لتحديد الأسعار، حيث قررت في يناير الماضي، تثبيت الأسعار التي كان جرى الاتفاق عليها في السابق، ليكون سعر بنزين 80، بـ6.50 جنيه للتر، وبنزين 92، بـ7.75 جنيه للمتر.

خفض سعر البنزين 25 قرشا

وفي أبريل الماضي، قررت اللجنة خفض سعر البنزين بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد خلال فترة تفشي فيروس كورونا، واتخاذ الحكومة قرارا بالإغلاق الجزئي للحد من انتشار الفيروس.

وفي يوليو الماضي، قررت اللجنة تثبيت السعر على ما جرى إقراره في اجتماع أبريل، وكذلك تثبيت الأسعار في أكتوبر الماضي.

ويتوقع خبراء البترول، عدم اتخاذ لجنة التسعير التلقائي للوقود، قرارا بخفض الأسعار خلال اجتماع يناير المقبل، في ظل الارتفاع الطفيف الذي طرأ على الأسعار العالمية خلال الآونة الأخيرة.

وتوقع جمال القليوبي أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن تتخذ اللجنة قرارا بالتثبيت أو رفع الأسعار في الاجتماع المقبل، خاصة أنّ أسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير، مستبعدًا صدور قرار بخفض الأسعار، وأنّ الأرجح هو تثبيت الأسعار أو رفعها بشكل طفيف لا يتعدى 4%، أي 25 قرشًا لبنزين 80 أوكتين.