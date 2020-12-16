أشرف منير يشارك باحتفالية لاتينية في ذكرى وفاة سيمون بوليفار غدا
كتب:
أحمد حسن
07:13 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
السفير أشرف منير مع سفير فنزويلا بالقاهرة
يشارك السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، غدا الخميس، في الاحتفالية التي تقيمها سفارة فنزويلا بالقاهرة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ190 لوفاة محرر أمريكا اللاتينية سيمون بوليفار، الذي يحمل اسمه أحد الميادين المهمة بوسط القاهرة.
تتضمن الاحتفالية، وضع إكليل من الزهور أمام تمثال بوليفار بالميدان، بحضور سفراء، فنزويلا وكوبا بالقاهرة.